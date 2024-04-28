В Литве надеются уже в этом году начать строительство завода Rheinmetall

Литва в ходе переговоров с компанией Rheinmetall пытается добиться того, чтобы строительство завода началось осенью этого года.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Строительство будет проходить на особых условиях. Если власти одобрят участок земли возле города Байсогала, то строительство завода Rheinmetall начнется в этом году.

"Можно начать работы и параллельно оформлять документы, но работать завод не сможет, если не будет всех разрешений. Другими словами, разрешение должно быть получено до окончания строительства", – сказала министерша экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

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По данным Минэкономики, ведутся переговоры и о начале строительства с этой осени и о том, сколько денег на проект выделит Литва.

В свою очередь Rheinmetall должен выполнить определенные требования, например, создать не менее 200 рабочих мест, платить зарплаты в 1,5-2 раза выше средних в районе.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.

23 апреля Сейм Литвы принял поправки, которые создали благоприятные условия для крупных местных и западных производителей, в частности немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall, чтобы быстрее и легче строить свои заводы в стране.