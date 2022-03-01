Зеленский обратился к Европарламенту: с нами ЕС точно будет крепче

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.

Об этом он сказал в видеообращении к Европейскому парламенту, сессия которого проходит в Страсбурге, пишет "Европейская правда".

"С нами Европейский Союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму", - сказал Зеленский.

Он заявил, что рад объединить все европейские страны вокруг Украины, но не думал, что это будет такой ценой.

"Это трагедия для меня, для каждого украинца и нашего государства. Очень высокая цена: две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения Российской Федерации. Мы отдаем сегодня за свободу, за ценности, просто за желание быть равными, такими, как вы, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев. Но мы точно победим", – сказал президент.

Зеленский также рассказал о ракетном ударе по Харькову во вторник. "Две крылатые ракеты прямо в Площадь Свободы, десятки жертв. Вот такая цена свободы… Есть такое выражение – украинский выбор Европы. К этому мы стремились и к этому идем. Я бы очень хотел, чтобы теперь от вас звучал выбор Европой уже Украины", – сказал он.

Перед выступлением Зеленского президента Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский Союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

Президент Владимир Зеленский подписал 28 февраля заявку на вступление Украины в ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.