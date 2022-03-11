Макрон ответил на критику Зеленского по поводу слабого сигнала о членстве

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение саммита лидеров ЕС в Версале относительно заявки Украины на вступление в Евросоюзе "четкое", и что "европейский путь является четким для Украины".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон сказал на пресс-конференции по итогам саммита в Версале, отвечая на вопросы СМИ.

"Политическое сообщение, которое европейские лидеры направили вчера из Версаля, четкое. У нас здесь вчера звучал украинский гимн, мы направили очень четкое политическое сообщение", - сказал Макрон, комментируя заявление Зеленского, что решение лидеров стран ЕС относительно заявки Украины на вступление - "это не то, что мы ждем".

Впрочем, в своем ответе Макрон не затронул сроки рассмотрения заявки Украины на вступление.

"Мы сказали, что мы решительно сделаем все полезное, чтобы завершить конфликт и чтобы мир мог вернуться в Украину. Европейский путь ясен для Украины. Мы очень четко выразили это", - добавил французский президент.

Напомним, состоявшееся в ночь на пятницу неформальное заседание Европейского совета (саммит ЕС) завершилось одобрением декларации, содержащей компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС.

Премьер-министр Словении Янез Янша признал, что Украина должна получить более амбициозные сигналы по поводу членства в ЕС, однако он надеется на изменение позиции коллег.

Мы также опубликовали полный текст решения саммита ЕС по заявке Украины на вступление в ЕС.

Смотрите пояснения в видео: Путь к поступлению. Что решил саммит ЕС о членстве Украины?