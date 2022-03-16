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Белый дом подтвердил визит Байдена в Брюссель на саммит НАТО и ЕC

Среда, 16 марта 2022, 07:29

Белый дом официально подтвердил информацию о возможном визите президента США Джо Байдена в Европу на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении спикера Джен Псаки, которое располагает "Европейской правдой".

"Президент Джо Байден совершит поездку в Брюссель позже в этом месяце. Президент примет участие во внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить продолжающиеся усилия сдерживания и обороны в ответ на неспровоцированное и необоснованное нападение России на Украину, а также подтвердить наше решительное обязательство защищать союзников НАТО", - сообщила она.

Кроме того, Байден примет участие в саммите Европейского совета, на котором, в частности, будут обсуждаться дальнейшее экономическое давление на Россию, гуманитарная помощь для Украины и другие вызовы, связанные с войной.

В то же время, информацию о возможном приезде Джо Байдена в Польшу пока не подтверждают.

Напомним, 15 марта Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.

Тем временем в новом письме, отправленном администрации Байдена во вторник, высокопоставленные республиканцы в Палате представителей и Сенате призывают предоставить Украине системы ПВО советского и российского производства, чтобы помочь защититься от агрессии России.

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