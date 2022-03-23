Германия планирует создать условия для быстрого трудоустройства беженцев из Украины

Немецкий министр труда Хубертус Гайль отмечает, что беженцам из Украины нужно дать возможность быстро устроиться на работу в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Министр отмечает, что украинцев, прежде всего, воспринимают не как профессионалов, а как людей, но разумно дать им перспективу, если они захотят дольше оставаться в стране.

Разрешение на жительство открывает немецкий рынок труда для выходцев из Украины. Однако необходимо будет создать дополнительные условия, в том числе языковые и интеграционные курсы, а также варианты ухода за детьми, чтобы украинцы могли работать в Германии, заявляет министр.

Гайль заверил федеральные земли и муниципалитеты, что федеральное правительство выделит больше денег на интеграционные меры.

По данным министерства внутренних дел страны, на сегодняшний день в Германию прибыло не менее 232 тысяч беженцев из Украины.

Однако фактическое количество, вероятно, выше, потому что на немецко-польской границе нет регулярного контроля, а люди с украинскими паспортами сначала могут свободно передвигаться в ЕС в течение 90 дней. Им не нужно регистрироваться, пока они не подадут заявку на получение государственной помощи.

По оценкам ООН, количество украинцев, покинувших дома из-за войны, превысило 10 миллионов; из них более 3 миллионов выехали за границу.