Войска РФ попытаются оцепить украинские силы на Востоке - разведка Британии

Российские войска концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы на Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российские силы, похоже, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться оцепить украинские силы, которые находятся непосредственно перед сепаратистскими районами на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 March 2022



