Как политическая борьба в Польше парализовала Конституционный суд

Конституционный суд в Польше долгое время был эффективным механизмом контроля над властью.

Однако в течение последних десяти лет Конституционный суд Польши почти утратил свою легитимность, а значит, и способность влиять на формирование польского права. Сегодня общественное мнение уже не ждет, затаив дыхание, его решений, как это бывало в 1990-х или 2000-х годах.

О начале кризиса, связанных с судом скандалах и проблемах, а также о том, изменится ли ситуация в ближайшее время, читайте в статье польского журналиста, редактора портала Onet.pl Марчина Терлика Общее дело власти и оппозиции: как политики уничтожили Конституционный суд Польши. Далее – краткое изложение статьи.

Чтобы попытаться распутать этот узел, нужно вернуться к осени 2015 года.

"Гражданская платформа", которая тогда находилась у власти, прогнозировала, что проиграет осенние выборы и власть перейдет к ее противникам из "Права и справедливости".

Политики решили перестраховаться и без тщательных консультаций изменили закон о Конституционном суде таким образом, чтобы заранее назначить преемников судей, чьи сроки полномочий истекали уже после запланированных на октябрь выборов.

Когда в октябре 2015 года, как и предполагалось, на выборах победила партия "Право и справедливость", она изменила закон о Конституционном суде и приняла постановление, отменяющее недавнее избрание пяти судей, а на их места утвердила своих кандидатов.

Так началась "война за Конституционный суд".

Президент Анджей Дуда принял присягу от пяти новых судей Конституционного суда, избранных Сеймом, в ночь на 3 декабря 2015 года.

Уже на следующий день сформированный еще из старых судей Конституционный суд вынес соломоново решение: признал, что "Гражданская платформа" законно избрала трех из пяти судей. А значит, согласно этому решению, партия "Право и справедливость" могла назначить судей только на две свободные вакансии.

Однако партия Качиньского не признала этот вердикт, а сформированное ею правительство стало воздерживаться от публикации принятых решений Конституционного суда.

Партия "Право и справедливость" принимала один за другим законы, призванные регулировать этот вопрос в соответствии с ее видением, а Конституционный суд их отклонял.

Противостояние продолжалось до конца 2016 года, когда председателем Конституционного суда стала Юлия Пшилембская, которую считали лояльной партии Ярослава Качиньского.

Со временем партия "Право и справедливость" заполнила вакансии в Конституционном суде своими кандидатами.

Проправительственное большинство даже начало использовать Конституционный суд для проталкивания непопулярных изменений, которые боялось ставить на голосование в Сейме.

Перелом должны были принести парламентские выборы 2023 года, в которых Качиньский утратил власть.

Однако новое правительство Дональда Туска лишь обострило кризис, не признавая решений Конституционного суда и отказываясь их публиковать. Он обосновывал это тем, что, мол, в составе Конституционного суда до сих пор находятся "дублеры".

В марте 2026 года правящее большинство наконец решило заполнить вакантные места в Конституционном суде, число которых к тому времени возросло до шести.

Но на этот раз на пути встал новый президент Кароль Навроцкий, также связанный с партией "Право и справедливость". Он согласился принять присягу только от двух судей, отметив, что не согласен на избрание одним пакетом всех шестерых.

Поэтому пока ничто не указывает на то, что в ближайшее время ситуация с Конституционным судом нормализуется.

Подробнее – в материале Марчина Терлика Общее дело власти и оппозиции: как политики уничтожили Конституционный суд Польши.