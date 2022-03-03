Макрон поговорил с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Разговор с российским президентом длился 1 час 30 минут. Он стал третьим разговором между президентами РФ и Францией с начала вторжения российской армии в Украину 24 февраля.

Накануне в обращении к Французам Макрон сказал, что стремится и дальше сохранять контакт с Кремлем и пытаться таким образом остановить войну.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал предположение, что Россия в войне против Украины в дальнейшем попытается прибегать к осаде после того, как не смогла реализовать намерения молниеносного наступления.