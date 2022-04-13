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"Обида переросла в паранойю": Макрон рассказал, почему Путин решил напасть на Украину

Среда, 13 апреля 2022, 11:27

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Владимир Путин "решил, что не остановится" в Украине, потому что ему нужна военная победа для себя, даже если он понял, что Украина не собирается подчиняться.

Об этом Макрон заявил в интервью Le Point, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон сказал, что его "обида переросла в паранойю".

"И изоляция Путина лишь усугубила ситуацию после санкций 2014 года. Роль ковида тоже не стоит недооценивать. Для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества... Он оказался в Сочи на месяцы, замкнулся", - сказал он.

Макрон считает, что сосредоточив наступление на Донбассе, российский президент стремится достичь победы до военного парада 9 мая, очень важной для него и для России.

"Поэтому я очень мало верю в нашу коллективную способность сесть за стол переговоров в краткосрочной перспективе", – сказал он.

Французский президент отметил, что в этом контексте город Мариуполь, на котором сосредоточила свои удары российская армия, "является, возможно, точкой фиксации, потому что это символ отказывающей ему Украины".

Напомним, Макрон заявил, что рассматривает новый визит в Украину только в случае, когда это поможет чего-то достичь, и не хочет, чтобы он был чисто символическим.

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Война с РФ Макрон Путин

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