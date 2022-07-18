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ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Понедельник, 18 июля 2022, 22:29

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг к приближению Западных Балкан к ЕС. Это большой успех нашего председательства", - написал Фиала в Twitter.

Он добавил, что во вторник встретится с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским "чтобы обсудить следующие шаги на их пути в ЕС".

Напомним, в субботу парламент Северной Македонии принял заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

Подписание произошло после трех дней ожесточенных обсуждений и массовых протестов в Скопье. Правительство Северной Македонии может начать фактические переговоры с Брюсселем только после того, как изменит конституцию и включит в нее упоминание о болгарах.

В соглашении предлагается внести поправки в конституцию Северной Македонии, чтобы признать болгарское меньшинство, а остальные вопросы будут обсуждаться между Скопье и Софией. Французское предложение не требует от Болгарии признания македонского языка. Болгария позволит своему западнобалканскому соседу начать переговоры о членстве в ЕС.

В воскресенье главы МИД Болгарии и Северной Македонии подписали двусторонний протокол о воплощении дорожной карты, открывающей для Скопье путь к началу переговоров о вступлении в ЕС.

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Вступление в ЕС Албания Северная Македония

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