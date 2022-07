ЕС согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Чехии Петр Фиала

"Совет ЕС во главе с Чехией только что согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией! Мы сделали еще один важный шаг к приближению Западных Балкан к ЕС. Это большой успех нашего председательства", - написал Фиала в Twitter.

Он добавил, что во вторник встретится с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевским "чтобы обсудить следующие шаги на их пути в ЕС".

