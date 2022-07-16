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Северная Македония сделала шаг к разблокированию процесса вступления в ЕС

Суббота, 16 июля 2022, 15:25

Парламент Северной Македонии проголосовал за заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Meta.

После трехдневного обсуждения в парламенте содержания предложения Франции, которое председательствовало в Совете ЕС в первом полугодии, депутаты в субботу проголосовали за выводы, поданные правящей коалицией по нему.

За предложенные выводы проголосовали 68 депутатов, против и воздержались не было.

Непосредственно перед голосованием депутаты от оппозиционной коалиции ВМРО-ДПМНЕ, а также левые покинули заседание парламента после того, как ранее спикер парламента Талат Джафери отказал в просьбе о часовом перерыве депутатке из ВМРО-ДПМНЕ.

Это голосование означает, что парламент дал "зеленый свет" предложения Франции по поводу начала переговоров с ЕС.

"Поздравляем Северную Македонию с голосованием, открывающим путь для быстрого открытия переговоров о вступлении. Это была историческая возможность. И вы ею воспользовались. Большой шаг на вашем пути к европейскому будущему. Вашего будущего" - прокомментировала результаты президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Результаты голосования сопровождались аплодисментами присутствующих депутатов, а также был развернут национальный македонский флаг вместе с флагом ЕС. За заседанием в парламенте сегодня следил глава представительства ЕС в стране Дэвид Гейер.

В соглашении предлагается внести поправки в конституцию Северной Македонии, чтобы признать болгарское меньшинство, а остальные вопросы будут обсуждаться между Скопье и Софией.

Французское предложение не требует от Болгарии признания македонского языка.

Болгария позволит своему западнобалканскому соседу начать переговоры о членстве в ЕС.

Блок основной оппозиционной националистической партии VMRE-DPMNE с начала июля возглавляет ежедневные акции протеста против соглашения, которое, по их словам, ставит под угрозу македонский язык и идентичность.

Премьер-министр Димитар Ковачевский сказал, что предложенный Францией компромисс является "лучшим возможным решением на данный момент, а также на будущий период".

В прошлом месяце парламент Болгарии снял вето с переговоров между Северной Македонией и ЕС. Это решение вызвало протесты в Болгарии и способствовало вотуму недоверия, в результате которого было свергнуто болгарское правительство.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев

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Северная Македония Вступление в ЕС

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