У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: один человек погиб, 25 спасли

Власти греческого острова Самос сообщили, что один мигрант погиб и еще 25 нелегалов спасли с затонувшей лодки, которая отплыла от ближайшего побережья Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

При содействии пограничного агентства ЕС Frontex власти начали поисково-спасательную операцию с целью поиска других лиц, которые, возможно, пропали без вести.

Береговая охрана заявила, что ответила на сигнал бедствия в воскресенье, после чего спасли 23 человека с тонущей лодки, а еще двух вытащили из воды.

Реклама:

Третий человек не реагировал на сигналы, а позже его смерть констатировали в больнице.

В то же время полиция на соседнем берегу обнаружила 10 мигрантов рано утром в понедельник. Их задержали для допроса, чтобы выяснить, были ли они также в лодке.

Несмотря на интенсивное патрулирование восточной части Эгейского моря греческой береговой охраной и Frontex, нелегальные перевозчики мигрантов из Турции часто выбирают близлежащие греческие острова как пункт въезда в Евросоюз.

Недавно спасатели на восточном греческом острове Хиос нашли тела трех девушек, которые погибли после того, как лодка с мигрантами из соседней Турции ударилась о скалы.

Ранее греческая береговая охрана спасла группу из 29 мигрантов с поврежденной лодки в Средиземном море к югу от Крита.

Перед этим береговая охрана Греции спасла 74 мигрантов, которые на деревянной лодке пытались добраться из Африки в Южную Европу по Средиземному морю.

Правительство Греции пообещало предоставить дополнительную финансовую помощь и больше персонала, чтобы помочь острову Крит и его крошечному соседу Гавдосу справиться с резким увеличением прибытия мигрантов.