Повредить важный кабель на севере Норвегии могли российские рыболовные суда - СМИ

Журналисты норвежского NRK на основании собранной информации допускают, что загадочные повреждения подводного кабеля на севере Норвегии могли причинить российские рыболовные суда.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее расследование было опубликовано в начале июля.

Первое загадочное повреждение кабеля было обнаружено 3 апреля 2021 года - около 4 км линии были оторваны. По кабелю передавались данные научных исследований, также он использовался для сбора важной информации для вооруженных сил краны. Через пол года оторванный фрагмент кабеля обнаружили в 11 км.

7 января, возникли проблемы с другим участком линии – пропал сигнал на одном из двух кабелей, обеспечивающих связь Шпицбергена с материком, на участке совсем рядом с архипелагом.

Причиной обоих инцидентов могли быть российские рыболовные суда-тралеры, которые именно в эти дни неоднократно проходили над кабелем.

Данные системы автоматической идентификации судов (AIS) свидетельствуют, что 3 апреля в этом районе были только российские суда. Приблизительно во время исчезновения сигнала кабель несколько раз пересекло судно "Саам". В комментарии журналистам представитель компании заявил, что они знали о кабеле в этом районе и "не думают, что могли задеть его", и что якобы по данным из системы это не первое и не последнее судно, которое в тот день проходило над ним. Рядом тогда работали еще три российских судна.

7 января, когда пострадал кабель возле Шпицбергена, там работали те же три российских рыболовных судна - "Севриба", "Ягры" и "Витус Беринг", а также "Мелькарт 5". Последний который прошел над кабелем 20 раз.

В компании, которой принадлежит "Мелькарт 5", сказали, что экипаж в тот день не заметил ничего особенного, и что норвежские службы контактировали с капитаном этого и всех присутствующих судов и удовлетворились их объяснениями. Представители еще двух судов проигнорировали запрос, а принадлежащая "Витус Беринг" компания подтвердила пребывание судна возле архипелага в эти даты, но отметила, что никакого повреждения своего оборудования не заметили и точно не знали, где именно проходит кабель.

Полиция в Финнмарке отказалась комментировать, действительно ли они общались с командой "Мелькарт 5", когда стало известно о повреждениях.

В прокуратуре тоже не стали отвечать на запрос с объяснением, что речь идет об информации о критической инфраструктуре и разглашении некоторых деталей может причинить вред.

Норвежский эксперт по рыболовному делу Роджер Ларсен из Университета Тромсе, с которым пообщались журналисты, говорит, что поведение российских капитанов странное и очень нетипично, когда судно много раз проходит над кабелем - обычно этого, наоборот, пытаются всячески избегать.