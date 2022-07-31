В немецком правительстве призвали запретить производство электроэнергии с использованием газа

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал прекратить производство электроэнергии с использованием газа из-за опасений, что такой шаг дополнительно увеличивает нехватку газа, вызванную прекращением поставок со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление министр сделал в интервью газете Bild am Sonntag.

"Мы должны работать над тем, чтобы избежать кризиса в электроэнергетике в дополнение к газовому кризису. Газ больше не должен использоваться для производства электроэнергии, как это до сих пор происходит",- утверждает он.

Линднер считает, что министр экономики Роберт Хабек имеет законные полномочия запретить использование газа в производстве электроэнергии, требуя, чтобы "безопасные и экологически чистые атомные станции" Германии продолжали работать до 2024 года, если это будет необходимо.

На это заявление оперативно отреагировал сам Хабек. По его словам, "полный запрет на использование газа в производстве электроэнергии приведет к кризису электроэнергии и отключениям".

Он уточняет – некоторым электростанциям для работы нужен газ, и они имеют решающее значение для поддержки германской электрической сети.

Несмотря на это, в правительстве принимаются все усилия для замены использования газа для производства электроэнергии, где это возможно.

Напомним, на прошлой неделе "Газпром" сократил поставки газа в Германию из-за газолина Nord Stream-1 до 20% от максимальной мощности.