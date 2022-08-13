МИД Литвы присоединился к призывам запретить въезд россиян на уровне ЕС

После того, как Эстония решила запретить въезд в страну россиянам с выданными ею шенгенскими визами, Литва заявила, что ценит решение соседа, но подчеркнула, что ограничения действуют более эффективно, если они применяются на уровне Европейского Союза.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания LRT.

В МИД Литвы заявило, что учреждения страны, обладающие полномочиями в сфере государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля, "оценивают решения, принятые Эстонией и Латвией".

"Согласно первоначальной оценке ответственных институтов, решения Эстонии и Латвии по сути очень похожи на ограничения, которые сейчас действуют в Литве", - утверждает министерство.

"Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", - заявили в МИД.

После вторжения кремлевских войск в Украину Литва одной из первых стран ЕС ограничила выдачу новых шенгенских и национальных виз гражданам России.

Однако Таллин пошел дальше, ограничив въезд в страну россиянам, уже имеющим шенгенские визы, выданные Эстонией.

Со своей стороны, председательствующая в ЕС Чехия заявила, что запрет на выдачу виз всем гражданам России может дополнить санкции, уже введенные Евросоюзом против России.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш также заявил, что необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского союза.