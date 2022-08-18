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Канада предоставит Украине $350 млн на газ для отопительного сезона

Четверг, 18 августа 2022, 09:15

Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал в Twitter Денис Шмыгаль.

Напомним, G7 ждет от Украины назначения совета "Нафтогаза" для прохождения отопительного сезона.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.

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Канада Энергетика Война с РФ

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