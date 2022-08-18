Канада предоставит Украине $350 млн на газ для отопительного сезона
Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) помощи на закупку газа к отопительному сезону.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".
"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал в Twitter Денис Шмыгаль.
Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую @JustinTrudeau, @cafreeland й усьому 🇨🇦 народу за непохитну підтримку 🇺🇦 в боротьбі за свободу та демократію.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 17, 2022
Напомним, G7 ждет от Украины назначения совета "Нафтогаза" для прохождения отопительного сезона.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, в результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.