Канада предоставит Украине $350 млн на газ для отопительного сезона

Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

"Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", – написал в Twitter Денис Шмыгаль.

Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону. Дякую @JustinTrudeau, @cafreeland й усьому 🇨🇦 народу за непохитну підтримку 🇺🇦 в боротьбі за свободу та демократію.