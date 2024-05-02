Премьер Грузии отказался от визита в США из-за условия по закону об "иноагентах"

Министерство иностранных дел Грузии вечером 2 мая подтвердило отказ грузинского премьера Ираклия Кобахидзе от визита в США, утверждая, что американская сторона требовала приостановления обсуждения скандального закона об "иноагентах" в парламенте.

Это следует из официального заявления грузинского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Заявление внешнеполитического ведомства Грузии возникло после утверждения посла США в Тбилиси Робин Данниган о том, что высшие должностные лица грузинского правительства отказались от приглашения в Штаты для обсуждения стратегического партнерства и помощи.

В грузинском ведомстве подтвердили, что Кобахидзе получал такое приглашение, однако с оговоркой: перед визитом парламент Грузии должен был временно приостановить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

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"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было предоставлено подробное объяснение", – говорится в заявлении грузинского МИД.

Резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

Гендиректор директората Еврокомиссии по вопросам расширения Герт Ян Купман в четверг предупредил грузинское правительство, что законопроект об "иноагентах" неприемлем и станет препятствием для надежд страны на вступление в ЕС, однако пора изменить ситуацию все еще есть.

В среду после применения насилия силовиками в Тбилиси против митингующих в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС.

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