В Белом доме не видят готовности Китая принять украинскую "формулу мира"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 2 мая заявил, что пока не видит готовности Китая как одного из ключевых факторов влияния на Россию принять украинскую "формулу мира".

Его слова цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Кирби попросили прокомментировать возможность участия Китая в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в середине июня. Он сказал, что Штаты приветствуют участие в конференции стран, которые уважают план справедливого мира для Украины.

"И если Китай является страной, которая желает помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда, мой бог, мы поддержим это", – заявил он.

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Но представитель Белого дома отметил, что не видит от Пекина шагов в этом направлении, поэтому США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для ведения боевых действий.

"И теперь мы получили дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, который соответствует целям не только его администрации, но и украинского народа", – подытожил Кирби.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина на данном этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы.