Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем

Турция, по данным источников, прекратила торговлю с Израилем, хотя официально Анкара о таком решении не сообщала.

Об этом информирует агентство Bloomberg, ссылаясь на слова двух турецких чиновников, осведомленных по этому вопросу, пишет "Европейская правда".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган усиливает критику Израиля и пытается консолидировать поддержку среди консервативных избирателей на дому.

Это решение, по данным агентства, расширяет ограничения, введенные в прошлом месяце на некоторый турецкий экспорт в Израиль.

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Анкара официально не объявила о приостановке торговли. Пока не ясно, при каких условиях торговля возобновится.

По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между странами составил 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.

"Это поведение диктатора, нарушающего интересы турецкого народа и бизнесменов и игнорирующих международные торговые соглашения.

Я поручил генеральному директору своего офиса провести немедленную дискуссию со всеми соответствующими сторонами в правительстве, чтобы создать альтернативы для торговли с Турцией", – прокомментировал в Twitter (Х) министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Крупнейшим экспортом Турции в Израиль в 2023 году были железо и сталь.

По данным турецкого статистического института, самым большим импортом были продукты переработки нефти.

Накануне Турция объявила о планах присоединиться к делу ЮАР в высшем суде ООН как истец, обвиняя Израиль в геноциде на палестинских территориях.

А раньше в апреле президент Эрдоган принял в Стамбуле главаря ХАМАС.