Польша надеется быстро и полностью декоммунизировать публичное пространство

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий хочет как можно быстрее завершить процесс декоммунизации публичного пространства.

Об этом сообщает "Польское радио", пишет "Европейская правда".

Навроцкий обратил внимание, что демонтаж памятников тем, кто принадлежал к сфере советского влияния коммунистической власти, в последнее время происходит очень быстро.

"Только за последние три месяца мы убрали 20 советских памятников, но в нашем списке 60. Это очень быстрый темп, но это вопрос, который нужно было решить давно", – оценил глава Института национальной памяти в интервью PAP.

"Мы компенсируем недостаточную деятельность в последние годы, но я хочу быть тем руководителем Института национальной памяти, который завершит процесс декоммунизации в публичном пространстве Польши", - подчеркнул Навроцкий.

Напомним, Эстония завершает избавляться от всех военных советских памятников, установленных за оккупации СССР.

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