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Стало известно, какие страны ЕС выступили против плана Еврокомиссии по сокращению спроса на газ

Суббота, 6 августа 2022, 21:44

Две страны – Польша и Венгрия – в пятницу отказались поддерживать предложение Европейской комиссии сократить спрос на газ на 15% в зимнее время на фоне энергетического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгрия, которая сейчас ведет переговоры о закупке больших объемов газа из России, была единственной страной, публично выступившей против плана и подвергшей сомнению законность правил ЕС, влияющих на национальный энергетический баланс и энергетическую безопасность страны.

Также против инициативы Еврокомиссии выступила Польша, которая публично поддержала его раньше. Варшава назвала юридическую основу решения "дефектной" и заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс стран-членов, должны приниматься единогласно.

Однако два голоса против не помешали принятию постановления о добровольном сокращении спроса на газ, которое нуждалось в поддержке только 15 стран.

В заявлении чешского председательства в Совете Европейского Союза, цитируемом Reuters, также отмечается, что Европейская комиссия "срочно оценивает" возможность введения предельных цен на газ, не уточняя, какую форму будет иметь такое ограничение.

Напомним, принятое в пятницу постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать предупреждение о безопасности поставок, после которого сокращение спроса на газ станет обязательным. Принятие постановления последовало за политическим соглашением, достигнутым министрами на экстренном энергетическом совете 26 июля.

Чешское председательство в Совете ЕС сообщило, что план ЕС по сокращению потребления газа начнет действовать в начале следующей недели. Дипломатический источник сообщил агентству AFP, что новый план будет опубликован в понедельник, он вступит в силу во вторник.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом этой зимой.

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Энергетика

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