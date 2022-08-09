Лукашенко: мы не готовы отказаться от рынка ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране в условиях санкций не стоит отказываться от рынка Европейского Союза, а следует работать с соответствующими странами по продвижению отечественных товаров.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Зеркало", об этом Лукашенко заявил во вторник на встрече с правительством, чиновниками и руководителями крупнейших белорусских предприятий.

"Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков уже уходит на задний план. Бизнес есть бизнес", – отметил белорусский диктатор. .

В качестве примера он привел высокий спрос в мире на минеральные удобрения и нефтепродукты, которые пользуется Беларусью. Лукашенко уверен, что интерес к покупке отечественных товаров есть и у ЕС.

"Может быть, мы недостаточно активны в продвижении своей продукции в этих условиях на те рынки. Если они нуждаются в наших товарах, они также ищут пути приобрести. Поэтому ни в коем случае нельзя отбрасывать их и даже в определенной риторике, терминологии, нельзя это исключать. Наоборот, туда надо идти, создавая новые цепочки для того, чтобы торговать", – считает он.

Для этого Лукашенко потребовал от белорусских дипломатов прежде всего заниматься вопросами торговли, а не ограничиваться лишь заявлениями о том, насколько несправедливы санкции.

Отношения ЕС и Беларуси резко ухудшились после 2020 года, когда режим Лукашенко жестко подавил антиправительственные протесты из-за фальсификаций на президентских выборах. В Минск наложили ряд санкций, диалог Брюсселя и Минска оказался заморожен.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз назвал Беларусь соучастницей агрессии и еще больше усилило санкционное давление.

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