Очередь на прощание с Елизаветой II окончательно закрыли для присоединения

Очередь на прощание с королевой Британии Елизаветой II в Вестминстерском зале окончательно закрыли для присоединения.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

"Доступные места в очереди заполнены и присоединение окончательно останавливается. Талоны на все временные слоты уже розданы, почтить память сможет максимально возможное количество людей… Спасибо за понимание", - сообщили в Министерстве цифровизации и культуры в половине седьмого по Киеву.

The accessible queue for Lying-in-State has reached full capacity and is now permanently closed



Wristbands for all time slots are allocated so that as many people as possible can pay their respects



Please do not join the queue at Tate Britain. Thank you for your understanding pic.twitter.com/wKruNLCxiK