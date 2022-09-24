Байден отобрал у Афганистана статус основного союзника за пределами НАТО

Президент США Джо Байден забрал у Афганистана статус основного союзника за пределами НАТО - более чем через год после того, как талибы захватили власть в Кабуле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении Байдена на сайте Белого дома.

"Полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 517 Закона об иностранной помощи 1961 года, ... я прекращаю предоставление Афганистану статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки за пределами НАТО для целей этого Закона и Закона о контроле за экспортом вооружений", - говорится в президентском меморандуме на имя Госсекретаря Энтони Блинкена.

В 2012 году Соединенные Штаты предоставили Афганистану статус основного союзника за пределами НАТО (MNNA), что расчистило путь для поддержания оборонных и экономических отношений между двумя странами.

Этот статус предоставил Афганистану ряд льгот и уступок в предоставлении помощи и оборудования, связанных с обороной и безопасностью.

Изменение статуса Афганистана произошло после того, как в прошлом году Байден вывел американские войска из страны, положив конец почти 20-летней войне.

Впервые статус MNNA был предоставлен в 1987 году. По данным Государственного департамента, после отмены статуса Афганистана, США будут иметь 18 основных союзников вне НАТО.

Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Тайвань рассматривается как MNNA без формального определения такового.

Основные союзники вне НАТО имеют право на заимствование материалов, поставок или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или оценки. Они также имеют право размещать на своей территории военные резервы, принадлежащие США, за пределами военных объектов США.