В Тбилиси снова протесты: сотни людей идут от парламента к офису партии власти

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", акции проходят в двух местах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия" и Civil.ge, пишет "Европейская правда".

Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Despite Easter holidays, the number of protest marchers in Tbilisi remains high. #Tbilisiprotests 🎥 Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/LUPWyn5QqT

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

Protesters have blocked the road near the Paragraph Hotel on Liberty Square. 🎥 Guram Muradov/Civil ge pic.twitter.com/rA2t7JIpJc