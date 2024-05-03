В Тбилиси снова протесты: сотни людей идут от парламента к офису партии власти

В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", акции проходят в двух местах.

Об этом сообщает "Новости-Грузия" и Civil.ge, пишет "Европейская правда".

Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.

Despite Easter holidays, the number of protest marchers in Tbilisi remains high. #Tbilisiprotests 🎥 Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/LUPWyn5QqT Реклама: May 3, 2024

Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.

Protesters have blocked the road near the Paragraph Hotel on Liberty Square. 🎥 Guram Muradov/Civil ge pic.twitter.com/rA2t7JIpJc – Civil.ge (@CivilGe) May 3, 2024

В полиции сообщали о задержании на этом митинге одного человека, якобы за ругань в адрес сотрудника МВД.

Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.

МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.

МИД Украины в связи с протестами опубликовало рекомендации для украинцев в Грузии.

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