Полиция Армении заблокировала село, где протестовали против делимитации границы с Азербайджаном

Пограничное село Киранц в Армении более суток блокируют армянские и азербайджанские полицейские после того, как там организовали протесты против делимитации границы между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Эхо Кавказа".

Силовики патрулируют Киранц и следят за передвижением людей, пуская в село только местных жителей. Местные журналисты пишут, что Киранц "полностью заблокирован", туда не смог попасть глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстян.

Армянское МВД официально сообщило, что из-за обезвреживания мин в районе Киранца несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования.

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Ранее силовики задержали более 30 участников акции протеста против делимитации границы Армении с Азербайджаном, которые перекрыли дорогу, ведущую в том числе к границе с Грузией. Позже задержанных отпустили.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада Советского Союза. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей.

23 апреля Армения и Азербайджан начали демаркацию границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено более половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербайджаном периодически происходят столкновения с жертвами и ранеными. Также Баку и Ереван ведут переговоры о заключении мирного соглашения.

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