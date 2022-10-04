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Италия заморозила недвижимость двух российских олигархов - СМИ

Вторник, 4 октября 2022, 07:15

Италия в понедельник заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум российским олигархам – они расположены на роскошном морском курорте Портофино, в Сирмионе на озере Гарда и Риме.

Об этом агентство Reuters проинформировали источники, пишет "Европейская правда".

Полиция Guardia di Finanza заморозила виллу Альтакьяра, особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, а также имущество и автомобиль в Риме Эдуарда Худайнатова, бывшего главы российского энергетического гиганта "Роснефть".

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после вторжения Москвы в Украину – его активы стоят около 57 миллионов евро.

В мае итальянская полиция заморозила роскошную яхту стоимостью около 700 миллионов долларов, которая, как считается, принадлежала Худайнатову.

В рамках отдельной сделки полиция заморозила недвижимость в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 миллионов евро. Один из источников сообщил, что она принадлежит Григорию Березкину, председателю правления российской группы прямых инвестиций "Эсн".

В марте и апреле Италия заморозила виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у состоятельных россиян, регулярно приезжавших в страну на отдых и купивших недвижимость во многих престижных местах.

Согласно обновленному официальному списку Guardia di Finanza, общая стоимость активов, изъятых на данный момент в Италии у российских олигархов, составляет более 1,7 млрд евро.

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