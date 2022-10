Президент Литвы - Маску: когда кто-то ворует колеса вашей Tesla, это не делает его владельцем

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией.

Об этом Науседа написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что вместе проголосовали за это. Просто говорю", - отметил президент Литвы.

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1