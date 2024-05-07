Военные корабли Германии направляются в Индо-Тихоокеанский регион на фоне напряжения с Китаем

Во вторник Германия направила два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион, пытаясь усилить свое военное присутствие на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Напряженность создает давление для свободы судоходства и свободного прохода по торговым путям, заявил министр обороны Борис Писториус на базе ВМС Германии в Вильгельмсхафене.

Около 40% внешней торговли Европы проходят через Южно-Китайское море.

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Судно снабжения "Франкфурт-на-Майне" отплыло в регион из Вильгельмсхафена, а фрегат "Баден-Вюртемберг" – из испанской гавани Рота. Суда встретятся в море и затем поплывут в Галифакс в Канаде, а затем в Индо-Тихоокеанский регион.

Корабли проплывут через Южно-Китайское море. Пока не ясно, проплывут ли они также через Тайваньский пролив, как это сделали суда США, что, безусловно, вызовет раздражение главного торгового партнера Германии Китая.

Пекин считает почти все Южно-Китайское море своим владением, несмотря на решение международного трибунала о том, что у Китая нет для этого правовых оснований.

Китай также претендует на демократически управляемый Тайвань как свою территорию, несмотря на решительные возражения последнего.

Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключала, что фрегат "Баден-Вюртемберг" пересечет Тайваньский пролив во время своей будущей тихоокеанской миссии.

Между тем лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая находится с визитами в Европе - во Франции, Сербии и Венгрии.