Новый конкурент Трампа Десантис впервые опередил экс-президента в опросах

Новый национальный опрос Yougov показал, что губернатор Флориды Рон Десантис вырвался вперед на 7 процентных пунктов от бывшего президента США Дональда Трампа у потенциальных президентских праймериз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первый опрос по выборам 2024 года, показавший преимущество Десантиса, и первый опрос с февраля 2016 года, указывающий на ослабление доминирования Трампа в Республиканской партии.

Согласно опросу, 42% республиканцев и независимых сторонников республиканцев теперь говорят, что они предпочли бы Десантиса как своего кандидата в президенты 2024 года, тогда как Трампа поддерживают 35%.

Почти два месяца назад, согласно опросу американцев Yahoo News/YouGov, лишь 35% отдавали предпочтение Десантису, а 45% поддерживали Трампа.

Учитывая то, что Республиканская партия показала не столь хорошие результаты на промежуточных выборах 2022 года, как ожидалось, и учитывая, что Трамп публично поддерживал проигравших кандидатов, многие республиканцы начинают задумываться, не стоит ли вместо Трампа выдвинуть другого кандидата от своей партии на президентских выборах в 2024 году.

По данным СМИ, некоторые давние союзники Трампа призвали его отложить заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года после того, как республиканцы не одержали убедительную победу на промежуточных выборах 8 ноября.

Детальнее об итогах промежуточных выборов в Конгресс США читайте в статье: Трамп не выиграл, Байден не проиграл: что показали промежуточные выборы в США