Глава МВД Латвии: 9 мая не тот день, который надо отмечать

Латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис напомнил, что Латвия, как и другие страны Европы, отмечает день победы над нацизмом 8 мая.

Его заявление приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Он предупредил, что 9 мая полиция и Служба госбезопасности будет работать в усиленном режиме и жестко отреагирует на любые провокации и нарушения.

"Тем же, кому нужно возложить цветы именно 9 мая, следует делать это на местах захоронений или мемориалах, где это разрешено. Я не буду призывать идти в какое-то конкретное место. Но есть места, где это разрешено делать в индивидуальном порядке. Лично я, будучи министром, не считаю 9 мая днем, который нужно отмечать", – сказал Козловскис.

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Он подчеркнул, что не стоит провоцировать правоохранителей в этот день, а также напомнил, что нельзя использовать запрещенную символику и прославлять военную агрессию. Например, нельзя приносить цветы к местам, где раньше были советские памятники.

Напомним, латвийские структуры безопасности будут работать в усиленном режиме в даты вокруг 9 мая в связи с угрозой провокаций.

А на стене замка в эстонской Нарве, что на самой границе с Россией, 9 мая второй год подряд будет вывешен плакат с надписью "Путин – военный преступник".