МИД: геноцидная война России имеет одинаковую с Голодомором цель

МИД Украины призвал международных партнеров признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны России.

Об этом министерстве заявило в своем комментарии ко Дню памяти жертв голодоморов, сообщает "Европейская правда".

26 ноября в Украине чтят память многомиллионных жертв преступлений тоталитарного коммунистического режима - массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового искусственного голода в Украине в 1946-1947 годах, отметили в министерстве.

На протяжении десятилетий тоталитарный режим в Кремле делал все возможное, чтобы скрыть от международного сообщества последствия репрессивной политики в отношении украинцев, замалчивал, искажал и отрицал факты во избежание ответственности за совершенные преступления, добавили в ведомстве.

"Сегодня, в 90-ю годовщину начала Голодомора 1932-1933 годов в Украине, цель захватнической геноцидной войны России не отличается от цели геноцида 1932-1933 годов - уничтожение украинской нации и ее государственности. Продолжая террористические атаки на объекты критической инфраструктуры, разрушая историческое и культурное наследие, осуществляя насильственный вывоз украинских детей на российскую территорию, РФ ведет войну против украинской идентичности", - заявили в министерстве.

Политические и идеологические нарративы сталинской эпохи, в частности по насаждению образа "враждебного Запада" и отрицание существования Украины как самостоятельного государства, сегодня особенно активно воспроизводятся в тоталитарной политике нынешней России, отметили в МИД.

"Тоталитарный коммунистический режим совершал массовые голодоморы, а режим Путина ведет всемирные "голодные игры". Сотни миллионов людей в Африке и Азии уже пострадали от разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры и блокирования экспорта украинских зерновых со стороны РФ. Как и в 1932-1933 годах НКВД изымало у украинцев последнее продовольствие, так и в 2022 году российские оккупационные войска грабят украинские элеваторы и вывозят украинское зерно. Препятствуя работе Черноморского зернового соглашения, Кремль использует продовольствие как оружие для воплощения своей агрессивной политики. Ряд стран и регионов оказался на грани голода из-за войны России против Украины.

Агрессия России против Украины доказывает, что ненаказанное зло и непризнанные исторические ошибки возвращаются в наше время в худших масштабах", - говорится в заявлении.

МИД призвал международных партнеров восстановить историческую справедливость - признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и не допустить дальнейших военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида со стороны России.

Напомним, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа.

В Бундестаге подготовили признание Голодомора геноцидом, будут голосовать на следующей неделе.



