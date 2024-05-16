СМИ: G7 поддержит подход ЕС по использованию замороженных активов России

Министры финансов стран "Группы семи" на встрече 24-25 мая, как ожидается, поддержат план Европейского Союза по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в военных действиях.

Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил чиновник Министерства финансов Италии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Собеседник сказал, что G7 поддержит позицию ЕС по использованию сверхприбылей от замороженных российских активов в пользу Украины. Он подчеркнул, что речь идет об использовании именно доходов от активов, а не самих активов.

Любое решение по активам РФ должно иметь поддержку ЕС и "прочную правовую основу", заявил представитель итальянского Минфина.

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Он добавил, что встреча министров финансов "Группы семи" позволит осуществить подготовительную работу для принятия окончательного решения лидерами стран на саммите в июне.

G7 заморозила активы России на сумму около 300 миллиардов долларов вскоре после полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор Европейский Союз и страны G7 обсуждают, использовать ли эти средства для помощи Украине и как именно.

США предложили конфисковать все российские активы, но ЕС не согласился, ссылаясь на риски для евро и юридические последствия. С недавних пор Вашингтон продвигает идею использования росактивов в качестве залога для предоставления кредитов Украине.

На прошлой неделе послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Больше о плане Брюсселя читайте в статье Медленная разморозка: какие последствия будет иметь решение ЕС по арестованным российским активам.