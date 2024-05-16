Парламент Косово неожиданно отклонил соглашение с Данией о размещении заключенных

Ассамблея частично признанного Косово 16 мая не смогла ратифицировать соглашение с Данией, которое предусматривало предоставление в аренду 300 мест в тюрьмах для размещения там заключенных из этого государства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kosovapress.

За ратификацию соглашения с Данией проголосовали 75 членов парламента Косово, против были 13. Для ратификации нужны голоса минимум двух третьих парламентариев – то есть не менее 80.

Такое голосование было неожиданным, потому что все политические силы Косово поддерживали договоренность с Данией. Но в последний момент часть оппозиции заявила, что выступает за проведение выборов до ратификации подобных соглашений.

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Напомним, соглашение между Косово и Данией было подписано в 2022 году. Оно предусматривало, что первые иностранцы, приговоренные к депортации в Дании, смогут начать отбывать наказание в тюрьме вблизи города Гьилани на востоке Косово.

Первые заключенные из Дании должны были прибыть до конца 2023 года, но этого так и не произошло из-за задержек с ратификацией соглашения.

Вероятно, теперь Косово проведет повторные переговоры с Данией, чтобы вынести новое соглашение на голосование в парламент.

Недавно министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер также заинтересовался идеей передачи некоторых осужденных преступников для отбывания наказания в Косово.