Премьер Бельгии подал в полицию на ведущего, который призвал его "прикончить"

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 16 мая подал в полицию жалобу на ведущего местной радиостанции Waregem1, который после покушения на словацкого премьера Роберта Фицо призвал к его расстрелу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Накануне ведущий Waregem1, комментируя новости о покушении на Фицо, призвал слушателей "прикончить премьер-министра Де Кроо".

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"Всем тем, кто думает о том, чтобы прикончить Александра Де Кроо, но не решается это сделать из-за его безопасности. Вы видите, что можно застрелить премьер-министра. Поэтому я бы сказал – вперед", – дословно сказал ведущий.

Это заявление быстро распространили в бельгийских соцсетях. Премьер Бельгии подал официальную жалобу на ведущего, полиция связалась с радиостанцией и сообщила, что проведет дальнейшее расследование и допросит мужчину.

Между тем Waregen1 в коротком заявлении в четверг назвала высказывание сотрудника "неуместным" и добавила, что ведущий хотел пошутить и приносит извинения перед слушателями. На некоторое время его отстранили от работы.

Мужчина в заявлении через своего адвоката отметил, что искренне сожалеет о сказанном, "и если премьер-министр Де Кроо готов это сделать, я хочу решить вопрос путем переговоров".

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова. По данным СМИ, Цинтуле уже предъявили обвинения.

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