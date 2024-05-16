Немецкий парламент по запросу Бундесвера снял неприкосновенность с депутата "Альтернативы для Германии" и главы ее молодежного крыла Ганнеса Гнаука в связи с его высказываниями во время службы в армии.

Об этом стало известно немецкому вещателю ARD, сообщает "Европейская правда".

Как выяснил ARD, против Гнаука открыли дисциплинарное производство в Бундесвере в связи с тем, что во время службы он якобы агитировал против искателей убежища и иностранцев.

В 2020 году Служба военной контрразведки отнесла депутата "АдН" к категории "подозреваемых в правом экстремизме". Из-за этого Бундесвер запретил ему носить военную форму и нести службу.

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Дисциплинарное производство против Гнаука приостановили, поскольку он избрался в Бундестаг в 2021 году. Пока непонятно, почему неприкосновенность с него сняли именно сейчас.

Сам политик вечером 16 мая заявил, что еще несколько недель назад предложил председателю Бундестага в письменной форме снять с себя иммунитет "и таким образом снять обвинения, о которых идет речь". Он связал этот шаг с выборами в Европейский парламент.

32-летний Ганнес Гнаук был избран в Бундестаг по списку "Альтернативы для Германии", а с октября 2022 года возглавил "Молодежную альтернативу" – организацию "АдН" для молодежи, которая, по оценке федеральных спецслужб, является правоэкстремистской.

Ранее Бундестаг лишил неприкосновенности другого депутата от "Альтернативы для Германии" Петра Быстроня в связи с подозрением во взяточничестве и отмывании денег. Правоохранители уже провели обыски в нескольких помещениях, связанных с Быстронем.

СМИ ранее писали, что Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах.