Угрозы политикам после покушения на Фицо, ПВО и пушки из Дании, бунт против Франции: новости дня

В НАТО вважають, що в російських окупантів поки немає сил для стратегічного прориву оборони на Харківщині, але не знають, чи це вже літній наступ.

Тим часом Данія оголосила про додаткову допомогу для посилення протиповітряної оборони України. Кулеба попереджає союзників, що саме від постачання українцям достатніх обсягів зброї залежить мир на Європейському континенті.

Ну а Євросоюз охопила хвиля погроз на адресу політиків після замаху на словацького прем’єра. Сумує Орбан.

Про все важливе і цікаве за четвер, 16 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Оцінки НАТО щодо наступу ворога

У НАТО вважають, що Росія не має сил для стратегічного прориву на Харківщині.

"Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", – заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Він "впевнений, що українці втримають оборону".

"Чи це літній наступ? Ніколи не можна бути впевненим. Ми не спостерігаємо накопичення великих резервів. У Росії зараз відбувається стандартний призов раз на пів року, але це поки що не пов'язано з конфліктом", – підсумував командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Очільник Військового комітету Альянсу наголосив, що ситуація на полі бою з наступом Росії на Харківщині "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів і почати переговори".

Тим часом Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро – майже половина коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони.

У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.

Новий уряд Нідерландів з ультраправими обіцяє військову підтримку України. Сьогодні опублікували коаліційну угоду.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну очільник ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс дещо віддалився від Кремля, назвавши вторгнення помилкою. Але він не підтримував відсилання додаткового озброєння в Україну. Однак, інші партії в урядовій коаліції – за військову допомогу Києву.

До речі, британська розвідка повідомляє, що економіка України залишається стійкою попри два роки повномасштабної війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що саме від постачання Україні достатньої зброї з боку союзників залежить, чи пануватиме на Європейському континенті мир.

Країни Європи з одного боку постачають зброю Україні, а з іншого – озброюються і самі.

Так, Британія розробляє нову зброю для протидії кільком дронам одночасно, а польське військо отримало ще шість безпілотників Bayraktar TB2.

Єврокомісія вкладе понад мільярд євро в 54 амбітні оборонні проєкти.

Погрози політикам після замаху на Фіцо

Після замаху на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо, який стався 15 травня, європейські політики почали повідомляти про погрози.

Зокрема, у Словаччині фіксують зростання числа погроз урядовцям і опозиційним політикам.

У Сербії заявили про арешт через можливу загрозу для президента Вучича, а прем'єр Бельгії подав у поліцію на ведучого, який закликав його "прикінчити".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що приблизно через півтори години після замаху на Роберта Фіцо отримав погрози.

Стан пораненого словацького прем’єра стабілізували, з ним вже поспілкувався обраний президент Словаччини.

Президентка Словаччини і її наступник разом звернулися до громадян через замах на Фіцо.

Тим часом, підозрюваному 71-річному письменнику Юраю Цинтулі висунули звинувачення в замаху на умисне вбивство, за це може загрожувати довічне позбавлення волі.

А прем’єр Угорщини Віктор Орбан засмутився, що через замах на Фіцо Угорщина тепер має "боротись за мир" наодинці.

Щодо Росії

У Латвії заарештували двох підозрюваних у шпигунстві на Росію, а у Німеччині проходили обшуки в ультраправого політика, який міг отримувати гроші від Росії.

США наклали санкції на росіян, які допомагали Москві отримувати зброю з КНДР.

А ще угорські ЗМІ дізналися, що отримали доступ до внутрішніх документів, які доводять, що угорська влада знала про кібератаку понад 2-річної давнини на МЗС, за якою ймовірно стояли російські хакери, хоча тоді заперечувала її.

Росія висилає військового аташе Британії і обіцяє, що це ще не все.

Російським пропагандистам на протестах у Тбілісі примарились фото Степана Бандери.

Бунт проти Франції

У Франції заявили про зв’язок бунтівників у Новій Каледонії з Азербайджаном.

Про це, зокрема, заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

У квітні Конгрес Нової Каледонії та Нацасамблея Азербайджану підписали меморандум про співпрацю.

Інтерес Азербайджану до такої співпраці може бути обумовлений тим, що Франція має гарні стосунки з його історичним противником Вірменією, у тому числі співпрацю у військовій сфері.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У 2021 році Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

Азербайджан відкинув заяви французького міністра внутрішніх справ і закликав "припинити кампанію наклепів проти нашої країни неприйнятними звинуваченнями".

Через ситуацію із заворушеннями в Новій Каледонії президент Франції Емманюель Макрон сьогодні навіть проводив нове засідання з оборони.

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