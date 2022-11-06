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Румыния отреагировала на выдумки Путина о якобы её посягательствах на часть Украины

Воскресенье, 6 ноября 2022, 12:51

Министерство иностранных дел Румынии опровергло выдумки президента РФ о якобы желании Бухареста завладеть частью украинских территорий, которые когда-то входили в состав Румынии. 

Об этом сообщает "Европейская правда". 

"МИД Румынии отрицает утверждения, высказанные президентом России ко Дню народного единства, которые ложно навязывают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине. Агрессивная война, которую Россия развязала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права. В связи с этим Румыния вновь подтверждает решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в МИД Румынии. 

Речь идет о выступлении Путина 4 ноября, в котором он сказал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы мечтают вернуть украинские земли, утраченные по итогам Второй мировой войны. 

Напомним, румынскому министру обороны пришлось уйти в отставку после слов, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки России во время переговоров для прекращения войны.

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Война с РФ Румыния

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