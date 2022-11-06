Румыния отреагировала на выдумки Путина о якобы её посягательствах на часть Украины

Министерство иностранных дел Румынии опровергло выдумки президента РФ о якобы желании Бухареста завладеть частью украинских территорий, которые когда-то входили в состав Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Румынии отрицает утверждения, высказанные президентом России ко Дню народного единства, которые ложно навязывают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине. Агрессивная война, которую Россия развязала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права. В связи с этим Румыния вновь подтверждает решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в МИД Румынии.

Речь идет о выступлении Путина 4 ноября, в котором он сказал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы мечтают вернуть украинские земли, утраченные по итогам Второй мировой войны.

Напомним, румынскому министру обороны пришлось уйти в отставку после слов, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки России во время переговоров для прекращения войны.