Президент Черногории подписал изменения в законодательство, сокращающие его полномочия

Президент Черногории Мило Джуканович подписал противоречивые поправки к закону о президенте, отметив, что продолжает считать их неконституционными, но подписывает документ, поскольку не хочет нарушать свои конституционные обязанности.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Джуканович заявил, что ставит подпись, потому что "не хочет присоединяться к тем, кто разрушает Конституцию и работает против государства", но и не будет действовать согласно новым правилам, потому что "не хочет участвовать в выполнении неконституционного закона".

За инициированные парламентским большинством изменения в закон о президенте, которые сокращают полномочия главы государства, парламент Черногории голосовал дважды - чтобы преодолеть президентское вето. Джуканович и оппозиция во главе с Демократической партией социалистов выступали против, считая закон попыткой государственного переворота.

Венецианская комиссия раскритиковала проект в связи с тем, что он меняет положения Конституции неконституционным образом - посредством принятия его в парламенте простым, а не конституционным большинством голосов. Евросоюз тоже призвал депутатов отозвать изменения.

Против изменений в Закон о президенте выступали патриотически настроенные граждане Черногории, которые организовали несколько массовых протестов, включая митинги в столице, Подгорице, и блокирование дорог в разных районах страны.

Измененный закон предусматривает, что президент должен провести консультации с партиями и предоставить мандат на формирование нового правительства кандидату от парламентского большинства. Если президент отказывается выдвинуть предложенного депутатами кандидата на должность руководителя правительства, эти полномочия передаются парламентскому большинству.

Подробно о политическом кризисе в Черногории ЕвроПравда рассказывала в статье Крест на европейских амбициях: куда заведет Черногорию реванш просербских сил.