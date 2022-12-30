Байден, находясь на отдыхе, подписал бюджет с $45 млрд для Украины

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о федеральных расходах на сумму 1,7 триллиона долларов, который включает ряд приоритетов администрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Бюджет финансирует медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после стихийных бедствий, финансирование (Закона о борьбе с насилием над женщинами) - и предусматривает критически важную помощь Украине", - заявил Байден.

"С нетерпением жду большего в 2023 году" - добавил он.

Байден подписал закон, находясь на отдыхе на острове Санта-Крус на Виргинских островах США. Законопроект был доставлен ему на подпись самолетом, сообщили в Белом доме.

"Белый дом получил законопроект от Конгресса поздно вечером в среду. Законопроект был доставлен президенту на подпись сотрудниками Белого дома регулярным коммерческим рейсом", - сообщил журналистам представитель Белого дома.

Это по меньшей мере второй раз в этом году, когда важный законопроект доставляется самолетом на подпись Байдену. Во время поездки в Азию в мае, законопроект, санкционировавший около 40 миллиардов долларов помощи Украине, был доставлен сотрудником, который уже был запланирован для поездки в регион. Байден подписал законопроект, находясь за границей.

Законопроект о расходах является последней возможностью для Байдена и демократов наложить свой отпечаток на государственные расходы до того, как республиканцы возьмут на себя большинство в Палате представителей на следующей неделе

Законодательство включает 772,5 миллиарда долларов на необоронные дискреционные программы и 858 миллиардов долларов на финансирование обороны, согласно резюме законопроекта, представленному сенатором-демократом Патриком Лихи, председателем Комитета Сената по ассигнованиям. Это означает увеличение расходов в обеих сферах на 2023 финансовый год.

Широкий пакет включает примерно 45 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь Украине и союзникам по НАТО, пересмотр закона о подсчете голосов на выборах, защиту беременных работниц, ужесточение правил пенсионных сбережений и запрет TikTok на федеральных устройствах.

Палата представителей утвердила бюджет неделю назад, 23 декабря.