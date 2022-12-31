В Боснии разбился спортивный самолет, погибли двое

В районе города Приедор (Республика Сербская), что на севере Боснии и Герцеговины, разбился спортивный самолет, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал РТРС.

Согласно официальной информации полиции Приедора, самолет упал во время подлета к местному аэропорту. На его борту были два человека.

На месте работают полицейские, пожарные и бригады скорой помощи. Об инциденте проинформировано Управление гражданской авиации Боснии и Герцеговины и прокуроратура Приедора и Боснии и Герцеговины.

ФОТО: РТРС

Окончательные выводы о причине аварии будут сделаны после сбора всех данных и документации о рейсе, воздушном судне, месте взлета, предполагаемом движении, людях, находившихся на борту, а также всех других обстоятельств аварии.

Из неофициальных источников РТРС узнало, что погибшими являются многолетний летный инструктор Любиша Араманда и его дочь Андрея. Араманда был инструктором по планеризму и пилотом, альпинистом, членом общества скалолазов "Клековача" и президентом Ассоциации альпинизма Республики Сербской.

Эту же информацию позже подтвердили и в Ассоциации альпинизма РС.

Напомним, в начале декабря в Хорватии во время тренировочного полета разбился истребитель МиГ-21, пилотам удалось катапультироваться и выжить.