Эстония приказала РФ почти вдвое сократить персонал посольства в Таллинне

Эстония в среду сообщила послу Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить численность своего персонала до 1 февраля 2023 года.

Об этом проинформировало министерство иностранных дел Эстонии на своем сайте 11 января, пишет "Европейская правда".

Целью решения является достижение паритета в штате посольств. В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала.

В настоящее время в посольстве России в Таллинне работает 21 сотрудник на дипломатических должностях и 23 командированных сотрудника, которые не являются дипломатами.

"Эстония считает принцип паритетности очень важным в наших отношениях с Россией. В свете того, что во время агрессивной войны сотрудники посольства России не занимаются продвижением эстонско-российских отношений, мы считаем, что нет оснований для нынешнего размера посольства России", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он напомнил, что с начала войны Эстония сократила двусторонние отношения с Российской Федерацией до абсолютного минимума.

"Весной мы закрыли консульства России в Нарве и Тарту и выслали трех членов дипломатического персонала российского посольства, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую военные действия России. Сейчас мы устанавливаем ограничения на количество российских дипломатов, работающих в Эстонии, с целью достижения паритета. Сегодняшний шаг коррелируется с самой низкой точкой наших отношений в целом", - добавил Рейнсалу.

Как говорится в дипломатической ноте МИД со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, паритет по численности представительств должен быть достигнут до 1 февраля 2023 года.

Напомним, что президент Эстонии Алар Карис сейчас не видит причин встречаться с российским лидером Владимиром Путиным или говорить с ним, поскольку дипломатия, по его словам, не уберегла от войны.