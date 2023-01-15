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В Австрии расследуют вывоз украинских подростков в Москву - якобы для воссоединения семьи

Воскресенье, 15 января 2023, 15:45

Чиновник австрийской земли Тироль без консультации с соответствующими украинскими органами отправил в Москву двух несовершеннолетних украинцев - якобы с целью воссоединения семьи, его действия расследуют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Der Standard.

В четверг консульство Украины в Тироле, а затем и посольство Украины проинформировали власти земли Тироль о том, что есть свидетельства того, что двое украинских подростков в возрасте 16 и 17 лет было вывезено из Тироля в Москву в рамках воссоединения семьи, при этом ответственные лица не проинформировали об этом украинскую власть.

"Двое молодых украинцев сначала прибыли в Тироль в рамках помощи Украине и были размещены в детско-юношеском учреждении. По имеющейся у нас информации, к делу был привлечен сотрудник Европейского института омбудсмена, который также работает в Ведомстве омбудсмена земли Тироль", - сообщил директор земельного бюро Герберт Форстер.

По его словам, сотрудник, очевидно, действовал по просьбе своего российского коллеги-омбудсмена. По его собственным заявлениям, он имел информацию от российского посольства о том, что матери этих двух молодых людей уже находятся в России и хотят воссоединения семьи.

При этом неизвестно, находятся ли матери подростков в России добровольно. Так же неизвестно, согласились ли сами молодые люди на выезд в РФ.

"Шаги, предпринятые соответствующим сотрудником, были единоличными усилиями и не были скоординированы с землей Тироль, земля Тироль не была вовлечена в отправку. Мы отмежевываемся от этих действий, которые не были согласованы с компетентными органами Украины. Работник, о котором идет речь, был временно отстранен от работы землей Тироль", - сказал директор земельного бюро.

Земля Тироль находится в тесном контакте с официальными представительствами МИД, посольства Украины и прокуратуры, а также обещает свою всестороннюю поддержку и содействие в выяснении произошедших событий.

Кроме того, поскольку институт земельного омбудсмена является органом парламента земли, земля назначила внутреннее расследование произошедшего.

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Австрія

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