В Совете Европы решили начать подготовку к созданию спецтрибунала с Украиной

Комитет министров Совета Европы 30 апреля поручил генеральному секретарю подготовить документы, которые могут потенциально привести к заключению с Украиной соглашения о создании спецтрибунала по преступлению российской агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter (X) министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД приветствовал решение КМСЕ и поблагодарил всех его членов, которые поддержали этот шаг.

"Это важное решение поручает генеральному секретарю СЕ подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Ключевой группе по вопросам трибунала и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о его фактическом создании", – подчеркнул он.

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Также, добавил Кулеба, решение Комитета министров Совета Европы одобряет дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением о финансировании такого трибунала.

"Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступление агрессии против Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.

Обсуждения относительно спецтрибунала по преступлению агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда