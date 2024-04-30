Во Франции уволили из армии двух солдат, осужденных за гомофобное нападение

Двух военнослужащих 152-го пехотного полка в городе Кольмар на востоке Франции уволили из армии после того, как их осудили за нападение на гомофобной почве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Командование восточного военного округа Франции 30 апреля подтвердило, что военные в возрасте 19 и 21 года были уволены со службы.

Там отметили, что мужчины вступили во французскую армию в начале года и "все еще находились на испытательном сроке", который длится шесть месяцев.

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Гомофобное нападение, "очевидно, полностью противоречит ценностям" и статусу солдата, добавили в командовании, подчеркнув, что лишение права служить в армии является самым суровым наказанием, которое они могут наложить.

Инцидент произошел в конце прошлой недели в центре Страсбурга. Двое солдат, которые находились в отпуске, возвращались с пьяной вечеринки и избили свою жертву – 28-летнего мужчину, причем один из них выкрикнул гомофобную брань.

Пострадавший получил травмы головы, проколотую барабанную перепонку и выбитые зубы и был признан врачами нетрудоспособным на 10 дней.

Суд приговорил уже бывших военнослужащих к двум годам заключения с испытательным сроком в один год, запретил контактировать с пострадавшим и появляться в Страсбурге в течение трех лет, а также владеть оружием – в течение пяти лет. Они также должны будут выплатить 1800 евро ассоциации SOS Homophobie.

Напомним, в феврале отстранили от исполнения служебных обязанностей почти на год энерала итальянской армии Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток.