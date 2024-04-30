В Нидерландах арестовали женщину по подозрению в финансировании нападения на экс-политика из Каталонии

Полиция Испании задержала в Нидерландах женщину, которую подозревают в финансировании и подготовке нападения на бывшего каталонского политика Алехандро Видаса Квадраса в ноябре прошлого года в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

По сообщению испанской полиции, женщина является гражданкой Нидерландов, ее задержали благодаря европейскому ордеру на арест.

Это уже пятый арест, осуществленный в рамках расследования нападения, совершенного на Видаса Квадраса.

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Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года. Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.

Сообщалось, что 9 ноября 2023 года ему выстрелили в лицо в районе Саламанка в центре Мадрида.

Обозреватели сначала связывали инцидент с тем, что в Испании обострилась ситуация из-за соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которая предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.

Сам Видас Квадрас связывал нападение с критикой иранского режима.