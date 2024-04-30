В Нидерландах арестовали женщину по подозрению в финансировании нападения на экс-политика из Каталонии
Полиция Испании задержала в Нидерландах женщину, которую подозревают в финансировании и подготовке нападения на бывшего каталонского политика Алехандро Видаса Квадраса в ноябре прошлого года в Мадриде.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.
По сообщению испанской полиции, женщина является гражданкой Нидерландов, ее задержали благодаря европейскому ордеру на арест.
Это уже пятый арест, осуществленный в рамках расследования нападения, совершенного на Видаса Квадраса.
Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года. Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.
Сообщалось, что 9 ноября 2023 года ему выстрелили в лицо в районе Саламанка в центре Мадрида.
Обозреватели сначала связывали инцидент с тем, что в Испании обострилась ситуация из-за соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которая предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.
Сам Видас Квадрас связывал нападение с критикой иранского режима.