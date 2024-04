В Тбилиси полиция применила перцовый газ на протесте против закона об "иноагентах"

Грузинские правоохранители 30 апреля распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, участвовавших в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Спецназовцы применили перцовый спрей со стороны улицы Читадзе, чтобы оттеснить протестующих от входа в здание парламента Грузии и позволить выехать представителям партии власти "Грузинская мечта".

Это произошло после того, как Министерство внутренних дел Грузии предупредило о недопустимости блокирования входов в парламент и призвало протестующих "не нарушать закон" и "подчиняться указаниям сотрудников правоохранительных органов".

Tear gas and pepper spray have been used against peaceful protesters in Tbilisi mostly without prior warning, thousands are still at the parliament building protesting the Russian law and the government that brutalizes its own people in Russian style. pic.twitter.com/eNGnUM4hIU