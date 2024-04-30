В Тбилиси полиция применила перцовый газ на протесте против закона об "иноагентах"

Грузинские правоохранители 30 апреля распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, участвовавших в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Спецназовцы применили перцовый спрей со стороны улицы Читадзе, чтобы оттеснить протестующих от входа в здание парламента Грузии и позволить выехать представителям партии власти "Грузинская мечта".

Это произошло после того, как Министерство внутренних дел Грузии предупредило о недопустимости блокирования входов в парламент и призвало протестующих "не нарушать закон" и "подчиняться указаниям сотрудников правоохранительных органов".

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Tear gas and pepper spray have been used against peaceful protesters in Tbilisi mostly without prior warning, thousands are still at the parliament building protesting the Russian law and the government that brutalizes its own people in Russian style. pic.twitter.com/eNGnUM4hIU – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) April 30, 2024

По информации SOVA.news, от перцового спрея пострадала депутат от оппозиционной партии "Национальное движение" Ана Цитлидзе. Организаторы также говорят об около 10 задержанных протестующих.

На улице Читадзе ранее произошли столкновения между активистами и полицейскими: сотрудники МВД Грузии с применением силы освободили территорию у бокового входа в парламент, где политики и активисты проводили сидячую акцию.

Tbilisi now, large numbers of riot police weaponized against peaceful protesters using pepper spray, tear gas; water cannons are mobilized; civilians including minors and women have been brutally beaten by riot police. Allegedly 10 are arrested; we don’t know how many are beaten. pic.twitter.com/5OaVyUMbBZ – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) April 30, 2024

Тем временем часть протестующих пришла маршем к зданию администрации правительства Грузии и перекрыла улицу Ингороква. У входа в администрацию – полицейское оцепление, а во дворе мобилизованы силы специального назначения.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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