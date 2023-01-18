Украине нужно больше денег, чем 18 млрд евро от ЕС - чешский министр

ЕС направил Украине первые 3 млрд евро из кредитного пакета в 18 млрд евро, но некоторые страны-члены ЕС уже видят, что этой суммы будет недостаточно.

Об этом сказал во вторник министр финансов Чехии Збинек Станюра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро был утвержден в декабре 2022 года после тяжелых переговоров. Согласно принятому регламенту, ЕС может предоставлять Украине ежемесячный финансовый кредит.

Однако, по словам Станюры, согласованной суммы, вероятно, будет недостаточно.

"Когда вы видите сегодня и ежедневно жестокие атаки российской армии, все больше и больше вреда, который они наносят инфраструктуре Украины, а также жилым районам, я предполагаю, что потребность в этих деньгах будет даже выше, чем мы думали в ноябре или декабре", - сказал Станюра после встречи министров финансов ЕС во вторник.

По его словам, для чешского правительства поддержка Украины является главным приоритетом.

Чехия договорилась о пакете помощи Украине во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2022 года. Единственной страной, которая активно блокировала эту поддержку, была Венгрия.

Для того, чтобы ЕС смог позволить себе помощь Украине, необходимо было одолжить деньги и предоставить гарантии.

По словам Станюры, дискуссия среди министров относительно дальнейшей помощи Украине была "короткой". "Я убежден, что многие страны имеют такую же точку зрения, как и Чехия. Я думаю, что это большинство стран", - добавил он.

Ранее во вторник стало известно, что Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 3 млрд евро - из всего 18 млрд евро.

Детали об особенностях и условиях помощи в статье: Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги ЕС и США в 2023 году.









