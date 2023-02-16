Две трети европейцев винят в войне РФ

66% европейцев считают, что в войне против Украины виновата Россия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса eupinions.

Около 13% говорят, что не знают, тогда как 11% возлагают ответственность на США, 5% - на НАТО, и еще 5% считают виновной Украину.

Доля тех, кто считает, что Россия несет главную ответственность, колеблется в странах-членах ЕС от 54% в Италии до 88% в Польше.

Те, кто не знает, кто виноват, составляют вторую по численности группу в ЕС и в каждой стране-члене отдельно (Италия - 18%, Польша - 6%).

В целом почти 20% в ЕС и в каждой стране-члене отдельно возлагают ответственность за войну на США, НАТО или Украину. Эта группа является наибольшей в Италии (28%) и наименьшей в Польше (6%).

Вместе с тем 75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вступать в переговоры.

Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждой стране-члене ЕС, колеблется от 65% в Италии до 87% в Польше.

В большинстве стран поддержка этого утверждения находится в пределах 70% (Германия - 73%, Бельгия и Нидерланды - 75%, Испания - 77%).

Только в Италии этот показатель опускается ниже 70%, причем 65% итальянцев выразили свое согласие с этим утверждением.

Франция и Польша демонстрируют самый высокий уровень поддержки: 81% французов и 87% поляков соглашаются с этим утверждением.

В опросе, проведенном в декабре 2022 года, приняли участие почти 13 300 граждан ЕС в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Этот же опрос показал, что 61% граждан ЕС верят, что война закончится в пользу Украины.