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Боррель поддержал закупку странами ЕС оружия для Украины у украинского ОПК

Новости — Понедельник, 6 мая 2024, 11:05 — Кристина Бондарева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.

Об этом Боррель сказал на Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Боррель сказал, что ЕС должен быть более креативным и разведывать новые пути для доставки военной поддержки в Украину.

"Дания показала пример, начав путь прямого инвестирования в украинскую оборонную индустрию. Это путь, по которому нужно идти. Закупка оборудования у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами ", – сказал Боррель.

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"Если оборудование, в котором нуждается Украина, может быть быстро изготовлено украинской оборонной промышленностью, то я скажу – давайте покупать у них. Давайте поможем им производить (оборудование) дома", – добавил он.

На Форуме оборонной промышленности ЕС-Украина присутствует более 140 компаний из 25 стран-членов ЕС, отметил Боррель.

Напомним, в начале весны Европейская комиссия  представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, предполагающую тесное привлечение Украины.

Боррель выступает за то, чтобы доля доходов от замороженных российских суверенных активов была направлена на военную поддержку Украины.

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Боррель Война с РФ Оружие ВСУ
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